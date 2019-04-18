Компания Tencent планирует выпустить свой игровой смартфон.

При создании смартфона, компании будут помогать такие бренды как Asus, Razer и Xiaomi's Black Shark. Телефон Tencent, скорее всего, будет использовать чипсет Snapdragon. Не удивительно, учитывая игровой телефон от трех производителей, которые все использовали флагман Snapdragon. Если вы не слышали о компании Tencent, то это компания которая полностью владеет Riot Games (League of Legends) и имеет контрольный пакет акций в Supercell (Clash of Clans), и это еще не все (например 5% акций в Activision-Blizzard и Ubisoft). Она также имеет 40% акций Epic Games.