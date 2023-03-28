Теперь iPhone поддерживает DualSense Edge

Свежее обновление iOS 16.4 включает множество интересных функций, но одно из дополнений, на которое многие не обратили внимания, заключается в том, что теперь совместимые устройства компании Apple могут быть подключены к беспроводному контроллеру PS5 DualSense Edge. Этот игровой контроллер стоит 199 долларов и был анонсирован в октябре прошлого года, но вышел официально только в январе, и теперь совместимые устройства Apple могут с ним работать. Напомним, что iOS 16.4 поддерживается устройствами Apple начиная от iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, которые имеют процессор A11 Bionic. Несмотря на то, что эти три модели уже несколько лет отсутствуют на рынке, у них все еще достаточно мощности для того, чтобы подключить беспроводной контроллер DualSense Edge и комфортно играть.

Также не стоит забывать, что данный игровой аксессуар обеспечивает гибкую настройку элементов ввода, позволяя владельцам заменять стандартные стики на высокие или низкие варианты, чтобы достичь дополнительного уровня комфорта при игре. Кроме того, Sony добавила новые кнопки на задней стороне контроллера DualSense Edge, а также обновлённые джойстики и кнопки триггеров для большего комфорта. С учётом того, что серия iPhone 15, по слухам, переходит на USB-C, пользователи, заинтересованные в приобретении беспроводного контроллера DualSense Edge, не будут нуждаться в двух разных кабелях для зарядки обоих устройств, так что в целом это довольно интересное приобретение.