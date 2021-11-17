Термопрокладки Thermalright Intros серии Valor Odin

Сегодня компания Thermalright представила серию термопрокладок Valor Odin, которые вы можете использовать для повышения эффективности охлаждения радиаторов VRM материнской платы, радиаторов SSD M.2 или кулеров вашей видеокарты чтобы лучше отводить тепло от микросхем памяти или VRM.

Компания утверждает, что теплопроводность прокладки составляет 15 Вт/мК, что соответствует уровню термопаст. В подушке используется нитрид алюминия в качестве ключевого ингредиента, при этом сохраняется электрическая непроводимость до 9,8 кВ, а плотность составляет 3,1 г/куб. Существует три варианта Thermalright Valor Odin в зависимости от толщины колодки - 1,0 мм, 1,5 мм и 2,0 мм, все с одинаковой плотностью и тепловыми характеристиками. В каждую упаковку входит лист размером 95 мм x 50 мм, который вы нарезаете по размеру. Цену компания не раскрыла.

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