Термопрокладки Thermalright Intros серии Valor Odin

Компания утверждает, что теплопроводность прокладки составляет 15 Вт/мК, что соответствует уровню термопаст. В подушке используется нитрид алюминия в качестве ключевого ингредиента, при этом сохраняется электрическая непроводимость до 9,8 кВ, а плотность составляет 3,1 г/куб. Существует три варианта Thermalright Valor Odin в зависимости от толщины колодки - 1,0 мм, 1,5 мм и 2,0 мм, все с одинаковой плотностью и тепловыми характеристиками. В каждую упаковку входит лист размером 95 мм x 50 мм, который вы нарезаете по размеру. Цену компания не раскрыла.