TeslaMic — автомобильный караоке-микрофон

Последнее обновление программного обеспечения для электромобилей Tesla в Китае включает автомобильную караоке-систему для развлечений. Новый микрофон под названием TeslaMic теперь продается Tesla для своей информационно-развлекательной системы, и в настоящее время он доступен только в Китае. Стоимость TeslaMic составляет 188 долларов США, и его можно приобрести в магазине Tesla Store.

TeslaMic в сочетании с караоке-системой Leishi KTV открывает новую перспективу в информационно-развлекательном контенте и функциях, доступных владельцам Tesla EV. В настоящее время неясно, как можно приобрести TeslaMic и будет ли он использоваться в других регионах за пределами Китая. Микрофон автоматически соединяется с автомобильной информационно-развлекательной системой и поставляется в паре с возможностью превращения автомобильной информационно-развлекательной системы в мобильное громкоговорящее устройство.