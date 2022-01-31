TeslaMic — автомобильный караоке-микрофон

TeslaMic в сочетании с караоке-системой Leishi KTV открывает новую перспективу в информационно-развлекательном контенте и функциях, доступных владельцам Tesla EV. В настоящее время неясно, как можно приобрести TeslaMic и будет ли он использоваться в других регионах за пределами Китая. Микрофон автоматически соединяется с автомобильной информационно-развлекательной системой и поставляется в паре с возможностью превращения автомобильной информационно-развлекательной системы в мобильное громкоговорящее устройство.