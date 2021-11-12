Тесты производительности DDR5 vs DDR4 с Intel i9-12900K

Если вам интересно узнать больше о различиях в производительности между памятью DDR5 и DDR4, работающей на системе Intel i9-12900K, для сравнения. Вам будет приятно узнать, что команда Gamers Nexus создала отличное видео для сравнения DDR5 и DDR4, в котором представлены подробные данные для двух конкретных комплектов DDR4 и DDR5 на процессоре Intel Core i9-12900K Alder Lake под управлением Microsoft Windows 10.

В качестве важного напоминания, невозможно создать единое видео DDR4 vs. DDR5, потому что DDR4 и DDR5 - это просто категории из многих тысяч различных вариантов оперативной памяти, представленных на рынке, или, по иным подсчетам, многих десятков миллионов ( если не больше) комбинаций всех таймингов памяти.