Тесты производительности DDR5 vs DDR4 с Intel i9-12900K

Если вам интересно узнать больше о различиях в производительности между памятью DDR5 и DDR4, работающей на системе Intel i9-12900K, для сравнения. Вам будет приятно узнать, что команда Gamers Nexus создала отличное видео для сравнения DDR5 и DDR4, в котором представлены подробные данные для двух конкретных комплектов DDR4 и DDR5 на процессоре Intel Core i9-12900K Alder Lake под управлением Microsoft Windows 10.

В качестве важного напоминания, невозможно создать единое видео DDR4 vs. DDR5, потому что DDR4 и DDR5 - это просто категории из многих тысяч различных вариантов оперативной памяти, представленных на рынке, или, по иным подсчетам, многих десятков миллионов ( если не больше) комбинаций всех таймингов памяти.
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