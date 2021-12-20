Тестирование видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2050 и MX550 для ноутбуков

Анонсированные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2050, MX570 и MX550 Ampere были недавно протестированы в 3DMark TimeSpy. RTX 2050 и MX570 оснащены графическим процессором Ampere GA107 с 2048 ядрами CUDA в паре с 4 ГБ и 2 ГБ 64-битной памяти GDDR6. MX550 использует графический процессор TU117 Turing с 1024 ядрами CUDA, работающими на частоте 1320 МГц, в сочетании с 2 ГБ 64-разрядной памяти GDDR6 12 Гбит / с. RTX 2050 и MX570 показали одинаковые результаты в тесте 3DMark TimeSpy, набрав 3369 баллов за графику, а MX550 - 2510 баллов. Эти новые видеокарты для ноутбуков будут официально представлены весной 2022 года.

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