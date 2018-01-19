Thermaltake Iris Optical RGB стоит 30 баксов

Официально анонсирована новая игровая мышка Thermaltake Iris Optical RGB, которая порадует вас как дизайном, так и начинкой с подсветкой. Начнем с того, что у данной мышки установлен оптический сенсор Pixart PMW-3325 и он отлично себя показывает как в активных играх, так и в обычном казуальном использовании. Так же продукт получил достаточно привлекательный дизайн корпуса, у него имеется подсветка по краю корпуса и все вместе это выглядит достаточно привлекательно. Стоимость мышки составляет 30 долларов, как по мне за такие деньги получить мышку игрового типа с таким набором преимуществ - просто отлично. Осталось только дождаться прибытия в Россию и тогда мы точно ее протестируем и расскажем вам все самое интересное. А сейчас можно посмотреть на картинку и подумать, стоит ли отдавать за мышку эти деньги или нет.