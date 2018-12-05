Thermaltake Pacific R1 Plus подсветит вашу память

В последнее время практически каждый второй производитель оперативной памяти старается добавить в свои модули подсветку. Эт выглядит довольно привлекательно и можно сделать свой компьютер более стильным и современным. Правда, если у вас уже собран компьютер и ничего нового покупать нет необходимости, то не стоит падать духом. Оказалось, что совершенно не обязательно покупать оперативную память с подсветкой, ведь можно просто взять Thermaltake Pacific R1 Plus, установить над оперативной памятью и получить красивое свечение. Это дополнительный модуль, который крепится сверху над планками оперативной памяти и светится всеми цветами радуги. Выглядит очень привлекательно, особенно если вы давно хотели себе такое решение. Стоимость пока что не называется, но нам железка очень понравилась. Думаю, что и вам тоже.