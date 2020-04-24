Thermaltake Toughram Z-One DDR4 порадовала характеристиками

Если вы следите за рынком компьютерных комплектующих, то знаете, что крупные компании сейчас активно работают над расширением своего ассортимента. Те бренды, которые ранее продавали исключительно системы охлаждения и ли корпусы решили выйти на рынок оперативной памяти, к примеру. Например, в продажу вскоре поступит память Thermaltake Toughram Z-One DDR4, которая смотрится очень привлекательно и при этом обладает всеми необходимыми для пользователя преимуществами в плане характеристик. Остается только надеяться, что производитель порадует нас низкой стоимостью, ведь ранее компания всегда славилась крайне доступными продуктами. Если так, то эта память будет обладать самым привлекательным набором характеристик на рынке ОЗУ.

Комментарии и отзывы Thermaltake Toughram Z-One DDR4
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