Thermaltake объявил о выпуске оперативной памяти TOUGHRAM RC DDR5

Компания Thermaltake официально объявляет о доступности памяти TOUGHRAM RC DDR5. Эта серия является первой памятью DDR5 в коллекции RAM от Thermaltake, которая поставляется с частотами 4800 МГц, 5200 МГц и 5600 МГц и емкостью 32 ГБ (16 ГБ x2), что обеспечивает повышенную производительность. Thermaltake TOUGHRAM RC DDR5 4800 МГц доступна уже сейчас.

Благодаря совместимости с основным оборудованием и новейшими материнскими платами AMD и Intel, новая серия DDR5 обладает большей емкостью, более высокой скоростью и лучшей производительностью, чем предыдущее поколение. Память TOUGHRAM RC DDR5 прошла строгие испытания, в ходе которых были выбраны микросхемы с плотным экраном, и имеет встроенную микросхему управления питанием (PMIC) для повышения стабильности электропитания.

Кроме того, встроенный код коррекции ошибок (ECC) позволяет модулям памяти автоматически исправлять ошибки, что еще больше повышает общую стабильность и надежность. Благодаря архитектуре с двойной группой банков новая память TOUGHRAM RC DDR5 повышает доступность и обеспечивает более высокую емкость без задержек, открывая путь к памяти следующего поколения. Новейшая память TOUGHRAM RC DDR5 совместима с сериями кулеров Thermaltake для ЦП.