Thermaltake объявил о выпуске оперативной памяти TOUGHRAM RC DDR5

Благодаря совместимости с основным оборудованием и новейшими материнскими платами AMD и Intel, новая серия DDR5 обладает большей емкостью, более высокой скоростью и лучшей производительностью, чем предыдущее поколение. Память TOUGHRAM RC DDR5 прошла строгие испытания, в ходе которых были выбраны микросхемы с плотным экраном, и имеет встроенную микросхему управления питанием (PMIC) для повышения стабильности электропитания.
Кроме того, встроенный код коррекции ошибок (ECC) позволяет модулям памяти автоматически исправлять ошибки, что еще больше повышает общую стабильность и надежность. Благодаря архитектуре с двойной группой банков новая память TOUGHRAM RC DDR5 повышает доступность и обеспечивает более высокую емкость без задержек, открывая путь к памяти следующего поколения. Новейшая память TOUGHRAM RC DDR5 совместима с сериями кулеров Thermaltake для ЦП.