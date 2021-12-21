Thermaltake представил блоки питания Toughpower GF1 Snow Edition

Серия Toughpower GF1 650/750/850 W Snow в стандартном форм-факторе ATX оснащена 140-миллиметровым вентилятором с гидравлическим подшипником и интеллектуальным управлением частотой вращения, обеспечивающим превосходный результат охлаждения. Шум вентилятора сведен к минимуму, поскольку Smart Zero Fan будет работать только тогда, когда нагрузка превышает 30% от общей мощности.
Кроме того, его полностью модульные низкопрофильные плоские кабели помогают упростить прокладку кабелей, а белые кабели выравнивают общую визуальную эстетику. В серии Toughpower GF1 Gold используются высококачественные японские основные конденсаторы, обеспечивающие высочайшую производительность и высочайшее качество, и они проходят множество суровых испытаний, таких как пульсации ниже 30 мВ при напряжении +12 В, + 5 В или +3,3 от 0% до 100% нагрузки, а регулировка напряжения установлена не более чем на ± 2% для основных шин и является более жесткой, чем стандарт Intel, равный ± 5%.