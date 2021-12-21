Thermaltake представил блоки питания Toughpower GF1 Snow Edition

Thermaltake, ведущий производитель игрового оборудования представила новые блоки питания Toughpower GF1 650/750/850 W Snow - TT Premium Edition. Обеспечивая эффективность, сертифицированную 80 PLUS Gold, новые модели серии Toughpower GF1 Gold сохраняют все функции оригинальной версии в белом цвете.

Серия Toughpower GF1 650/750/850 W Snow в стандартном форм-факторе ATX оснащена 140-миллиметровым вентилятором с гидравлическим подшипником и интеллектуальным управлением частотой вращения, обеспечивающим превосходный результат охлаждения. Шум вентилятора сведен к минимуму, поскольку Smart Zero Fan будет работать только тогда, когда нагрузка превышает 30% от общей мощности.

Кроме того, его полностью модульные низкопрофильные плоские кабели помогают упростить прокладку кабелей, а белые кабели выравнивают общую визуальную эстетику. В серии Toughpower GF1 Gold используются высококачественные японские основные конденсаторы, обеспечивающие высочайшую производительность и высочайшее качество, и они проходят множество суровых испытаний, таких как пульсации ниже 30 мВ при напряжении +12 В, + 5 В или +3,3 от 0% до 100% нагрузки, а регулировка напряжения установлена ​​не более чем на ± 2% для основных шин и является более жесткой, чем стандарт Intel, равный ± 5%.

Комментарии и отзывы Thermaltake Toughpower GF1 Snow Edition
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