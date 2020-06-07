Thermaltake представила игровые кресла U-Fit и U-Comfort. Новые модели окрашены в черный цвет с красными акцентами. Металлическая рама выдерживает до 140 кг. Для комфорта в комплекте есть подушки для поясницы и головы. Пятилучевое основание и прочные колеса обеспечивают бесшумное передвижение и устойчивость.

Спинка регулируется до 135 градусов. Подлокотники регулируются по высоте. Обивка изготовлена из искусственной кожи с наполнителем из пены, она износостойкая и обеспечивает комфорт при длительных игровых сессиях. Игровые кресла Thermaltake U-Fit и U-Comfort будут относится к бюджетному сегменту.