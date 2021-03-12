Thermaltake представила модули памяти ToughRAM XG RGB

Thermaltake представила новые модули памяти ToughRAM XG RGB. Они будут доступны объемом 16 ГБ (2 по 8 ГБ). Производитель предлагает широкий выбор частоты: DDR4-3600, DDR4-4000, DDR4-4400 и DDR4-4600 МГц.

DDR4-4600 МГц имеет тайминги 19-26-26-45 при напряжении 1,5 В. Комплект DDR4-4400 МГц работает таймингами 19-25-25-45 и 1,45 В. Комплект DDR4-4000 МГц работает с 19-23-23-42, с 1,35. В. Комплект памяти DDR4-3600 МГц имеет тайминги 18-19-19-39 при 1,35 В.

Модули памяти имеют стильный дизайн, RGB-подсветку, алюминиевый радиатор. Память отборная и протестирована. Кроме того, Thermaltake заявляет, что серия ToughRAM XG RGB совместима для работы на платформах AMD X570 и B550 с процессорами серии Ryzen 3000 или 5000, а также платформ Intel.

Цену на комплекты памяти компания не раскрывает.