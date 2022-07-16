Thermaltake представила оперативную память серии ToughRAM DDR5

Компания Thermaltake представила новейшую линейку памяти ToughRAM DDR5. Это модули TOUGHRAM RC DDR5, TOUGHRAM Z-ONE RGB D5 и новейшая модель TOUGHRAM XG RGB.

TOUGHRAM XG RGB D5 в черном и белом варианте предлагает частоту 5600 МГц на чипах Hynix с встроенным PMIC и встроенным ECC, а также поддержкой технологии XMP 3.0 в один клик. Модули памяти оснащены встроенными светодиодами, управлять которыми можно с помощью TT RGB Plus 2.0 и NeonMaker.

Серия памяти TOUGHRAM RC предназначается для AIO кулеров Floe RC/Floe RC Ultra 240/360. Они работают с частотами 4800 МГц, 5200 МГц и 5600 МГц и доступны емкостью 32 ГБ (16 ГБ x 2).

TOUGHRAM Z-ONE RGB D5 предлагает тактовую частоту 4800 МГц, 5200 МГц и 5600 МГц. Модули памяти TOUGHRAM Z-ONE RGB D5 оснащены чипами Hynix, встроенным PMIC, встроенным ECC и поддержкой разгона XMP 3.0. Есть 8 адресуемых светодиодов в серии Z-ONE. Доступность и стоимость модулей не раскрыты.
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