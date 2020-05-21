Thermaltake представила память Toughram RGB DDR4-4600

Thermaltake официально представила новую оперативную память под названием Toughram RGB DDR4-4600, которая выглядит достаточно привлекательно и обладает довольно классными характеристиками. Стоит отметить, что работает оперативная память на частоте 4600 МГц, так что пользователь получает действительно высокую частоту, которая обеспечивает производительность компьютера, особенно это касается сборок на основе процессора от компании AMD. Также стоит отметить, что комплект новой памяти от Thermaltake состоит из двух планок по 8 гигабайт, то есть весь комплект даст вам ровно шестнадцать гигабайт. При наличии двух таких комплектов у вас будет все, что нужно для комфортной работы и запуска современных видеоигр. Ждем цену для России.