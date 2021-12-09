Thermaltake представляет серию модулей памяти White TOUGHRAM XG RGB DDR4

Thermaltake, ведущий производитель игрового оборудования и памяти, объявляет о выпуске TOUGHRAM XG RGB - памяти белого цвета DDR4.

Новая белая серия поставляется с частотами до 3600 МГц, 4000 МГц, 4400 МГц и 4600 МГц и емкостью до 16 ГБ (8 ГБ x2), 32 ГБ (16 ГБ x2) и 64 ГБ (32 ГБ x2), что дает пользователям широкий выбор. Теперь пользователи могут сочетать корпус белого цвета и компоненты охлаждения, чтобы создать свой собственный стиль и сформировать идеальную сборку ПК, особенно для тех, кто ищет полностью белую тему.

Будучи совместимой с новейшими материнскими платами AMD и Intel, серия White TOUGHRAM XG RGB прошла тщательные испытания для выбора плотно экранированных ИС, разработанных с десятислойной печатной платой, построенной с золотыми концами 10 мкм и внутренними слоями меди для обеспечения высокой и стабильной работы. Серия White TOUGHRAM XG RGB также отличается эксклюзивным стилем благодаря своему особому дизайну, есть 2 разных цвета с алюминиевой отделкой с хромированной полосой посередине, которая выделяет серию TOUGHRAM XG RGB среди повседневной оперативной памяти

Серия White TOUGHRAM XG RGB оснащена 16 адресными светодиодами с высокой яркостью и уникальной X-образной световой полосой, которая может управлять 8 зонами освещения. Это нацелено на обеспечение более яркого и индивидуального освещения и поддерживается TT RGB PLUS и NeonMaker Light Editing Software, в то же время его можно синхронизировать с другим совместимым программным обеспечением, таким как TT AI Voice Control, Amazon Alexa и материнской платы.