Thermaltake выпускает наборы памяти TOUGHRAM RGB White Edition DDR4

Компания Thermaltake, сегодня объявила о выпуске серии памяти Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4, которая теперь выпускается в белом цвете, с новыми частотами 3200 МГц и 3600 МГц 2x8 ГБ. TOUGHRAM поддерживается платформами Intel и AMD и имеет 10-слойную конструкцию печатной платы, медными внутренними слоями 2 унции. Белая версия TOUGHRAM RGB не только визуально привлекательна, но и отличается высокой производительностью, и также построен из высококачественного покрытия.

Чипы памяти тщательно экранированы для обеспечения оптимальной частоты и времени отклика. Рассеиватель из полированного алюминия обеспечивает исключительный отвод тепла для удовлетворения потребностей в высокой производительности, и имеет 10 сверхъярких адресуемых светодиодов, которые обеспечивают 16,8-мегабаритный цвет RGB