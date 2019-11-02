Thermaltake выпускает высокочастотные наборы памяти TOUGHRAM RGB DDR4

2019-11-02, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4; [100]
Компания Thermaltake, объявила о выпуске модулей памяти Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4, которые выпускаются в новых частотах 4000 МГц, 4266 МГц и 4400 МГц 2x8 ГБ, поддерживает Intel и AMD. Обладая 10-слойной конструкцией печатной платы, медными внутренними слоями 2 унции, тем самым обеспечивает улучшенную электропроводность, также обеспечивая бескомпромиссную скорость и надежность для максимальной производительности при разгоне.

Использование теплораспределителя из полированного алюминия обеспечивает исключительное рассеивание тепла для удовлетворения потребностей в высокой производительности.

Также имеет 10 сверхъярких адресуемых светодиодов, которые обеспечивают 16,8-мегабаритный цвет RGB с динамическими световыми эффектами, чтобы оживить игровую систему. Серия Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4 поставляется в черном цвете и теперь доступна для предварительного заказа

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