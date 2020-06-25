Thrustmaster продемонстрировала периферию для авиа-симуляторов TCA Officer Pack Airbus Edition. Новый продукт результат совместного сотрудничества компаний Thrustmaster и Airbus. Аксессуары совместимы с ОС Windows 10 и 8. TCA Sidestick Airbus Edition позволяет легко играть в такие авиа-симуляторы, как X-Plane и Microsoft Flight Simulator. Джойстик является копией штурвала Airbus A320 в масштабе 1:1. Также был представлен дроссель TCA Quadrant Airbus Edition с двумя рычагами.

TCA Sidestick Airbus Edition оценен в 80,86 долларов, а дроссель TCA Quadrant Airbus Edition в 111,98 долларов. Можно приобрести комплект TCA Officer Pack Airbus Edition за 186 долларов.