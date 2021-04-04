Тизер ZTE Axon 30 показал дополнительный датчик.

ZTE готовится к запуску своего флагманского смартфона Axon 30. Теперь компания поделилась новым рекламным плакатом, на котором изображен дополнительный датчик изображения вместе с системой тройной камеры Trinity на задней панели.

Тройная камера Trinity - это название модуля задней камеры Axon 30 Pro. Все три сенсора - это шутеры высокого класса с сенсорами на 64 мегапикселя. Камера имеет в общей сложности около 200 мегапикселей на задней панели. Глядя на рекламный плакат, можно заметить, что новая система камер имеет четыре датчика на задней панели.

Три выдающихся объектива представляют собой систему камер Trinity Triple, четвертый датчик, похоже, является вспомогательным датчиком для поддержки. К сожалению, функция этого датчика в настоящее время неизвестна.

На данный момент компания еще не объявила дату выпуска флагманского смартфона ZTE Axon 30.