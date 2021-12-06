Тизеры Moto Edge X30 показывают время автономной работы и дизайн камеры

Moto Edge X30 будет представлен в четверг как первый смартфон с новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. В последние несколько дней бренд начал предоставлять более подробную информацию о телефоне, а последние тизеры показали время автономной работы, дизайн камеры. Телефон также появился на Geekbench с 12 ГБ оперативной памяти, а руководитель компании поделился видео с производственной линии, подтверждающим, что Edge X30 будет готов к запуску 9 декабря.

На островке камеры будут две основные камеры на 50 МП - с широким и сверхшироким объективами. Третий блок, вероятно, представляет собой простую 2-мегапиксельную камеру для портретных снимков.

Аккумулятор Moto Edge X30 будет иметь емкость 5000 мАч и будет поддерживать скорость зарядки 68 Вт - еще одно новшество для данного бренда. Устройство также будет иметь NFC.