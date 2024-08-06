Тонкий планшет Huawei MatePad Air 2024 получил АКБ на 10100 мАч

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Air 2024, которая появится в продаже на дебютном китайском рынке 13 августа по цене в 420, 460, 505 и 560 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/256 ГБ (экран Soft Light Edition) и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 12-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K, динамической кадровой частотой 30–144 Гц, соотношением сторон 3:2 и яркостью до 1000 нит, вариантом Soft Light Edition со антибликовым покрытием и защитой глаз, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, фирменным процессором Kirin, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, а также корпусом массой 555 граммов и толщиной 5,9 мм в розовой, зелёной, белой и серой расцветках.