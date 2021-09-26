Тонкий смартфон Xiaomi Civi получит АКБ на 4500 мАч

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Civi получит батарею емкостью 4500 мАч. Ранее китайский производитель назвал данную модель самой тонкой и легкой в своем ассортименте – её толщина составит 6,98 мм, а масса – 166 граммов.

По предварительным данным, аппарат получит 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G от 8 до 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную тыльную камеру с главным модулем на основе 64 Мп датчика Samsung GW3, поддержку проводной зарядки мощностью 55 Вт, металлическую боковую рамку, предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5. Предполагается, что версия с 8/256 ГБ будет стоить 465 долларов, а с 12/256 ГБ – 510 долларов.

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