Лучшие недорогие игровые кресла до 10 000 тысяч рублей. GAMDIAS Hercules E2

Существует три ценовые категории игровых кресел – недорогое, средняя и премиум. Сегодня мы рассмотрим бюджетную категорию игровых кресел, для пользователей с ограниченным бюджетом.
GAMDIAS Hercules E2GAMDIAS Hercules E2-это эргономичное игровое кресло, обеспечивающее максимальный комфорт. Кресло имеет подлокотники 2D, прочную стальную раму и подушки под шею и поясницу.
Достоинства:
- Комфортное, предназначено для длительной работы
- Быстро собирается
- Раскладывается, если хочется вздремнуть
- Доступная цена
Недостатки:
- Подлокотники не регулируются
- Отсутствует дополнительная поддержка поясницы
- Хороший баланс цены и качества
- Комфортная посадка
- Интересный дизайн
- Удобные подлокотники
- Технология AIR Tech
- Подлокотники не регулируются
- Отсутствует дополнительная поддержка поясницы
- Отсутствие съемных подушек
- Высокая спинка
- Эргономичная спинка и сиденье
- Комфортная посадка и спортивный дизайн
- Идеальный комфорт в течение дня, подходит для дома и офиса
- Механизм раскачивания способствует улучшению кровотока и поддерживает осанку
- Отсутствие фиксации кресла в откинутом состоянии
- Стильный дизайн
- Цена
- Тканевая обивка
- Отсутствие поддержки спины
- Максимальная нагрузка 120 кг
- Отсутствие фиксации в наклонном положении
- Сложная сборка
- Внешний вид
- Простая сборка
- Газлифт 4 класса
- Стоимость
- Максимальная нагрузка веса до 130 кг
- Удобная посадка
- Плохое качество материалов
- Отсутствие съемных подушек
ThunderX3 BC1 CamoИгровое кресло ThunderX3 BC1 Camo создано специально для того, чтобы обеспечивать максимальный комфорт. Оснащенное специальной технологией AIR Tech, ваше тело будет дышать, даже во время длительных игровых сессий. Модель BC1 Camo, выполненная в военном стиле, идеально подходит для тактических игр.
Достоинства:
Недостатки:
AeroCool AERO 2 AlphaИгровое кресло AeroCool AERO 2 Alpha с эргономичным дизайном, мягкими подлокотниками и особой технологией покрытия AIR MESH. Где используются переплетённые дышащие материалы для сиденья кресла. Благодаря отличной вентиляции AERO 2 Alpha позволит чувствовать себя комфортно и прохладно во время игры, даже если провести в кресле много часов.
Достоинства:
Недостатки:
TetChair RunnerЭргономичность и эстетика — основные признаки, отличающие данную модель кресла. Кресло спроектировано так, что даже после полного трудового дня, вы не почувствуете напряжения в пояснице. А физическое состояние, как известно, не самый последний фактор, влияющий на производительность и качество труда. Кроме функционала, данную позицию характеризует и внешняя привлекательность.
Достоинства:
Недостатки:
AeroCool AC80СКресло игровое Aerocool AC80C с обивкой из экокожи гарантирует геймеру комфорт продолжительного пребывания за компьютером. Кресло с возможностью регулировки наклона спинки подходит для пользователя весом до 130 кг. Игровое кресло Aerocool AC80C выпускается для геймеров, проводящих многие часы в онлайн играх, но его можно так же успешно использовать в качестве офисного кресла. В качестве наполнителя для спинки и сидения этой комфортной модели был выбран вспененный полимер, который даже после длительной эксплуатации сохраняет свою форму.
Достоинства: