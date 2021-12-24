Топ-5 гаджетов для укладки волос от Remington

Фен Remington D5226

Близятся новогодние праздники, а это значит, что впереди корпоративы, вечеринки, походы в гости и многое другое. Для таких мероприятий повседневный образ не подойдет. К тому же, все хотят почувствовать себя особенно в этот волшебный период. Специалисты Remington составили подборку средств для укладки, с помощью которых вы станете настоящей королевой вечера.Модель обладает высокой мощностью, что позволит очень быстро высушить даже длинные и густые волосы, а также создать укладку не хуже, чем в салоне. На полную сушку понадобится всего несколько минут, так вы успеете собраться и быть на высоте, даже если сильно опаздываете.С прибором можно выполнять не только обычную сушку, но и сложные, салонные укладки благодаря 2 скоростнымрежимам подачи воздуха и 3 степеням регулировки температуры. Генерация ионов в процессе работы сохранит их структуру, избавляя от эффекта пушистости и придавая им здоровый блеск.Фен точно прослужит вам долго, так как обладает съемным фильтром, благодаря которому очистка будет происходить в разы легче, а пыль и грязь не будут скапливаться внутри.

Выпрямитель для волос Remington S5408 Mineral Glow

Модель обладает 9 режимами работы с нагревом до 230 градусов. Выпрямитель полностью готов к работе за 15 секунд, вам не нужно будет долго ждать, когда он достаточно нагреется для укладки волос. Если вы спешите и вдруг случайно забудете выключить выпрямитель, то не нужно беспокоиться -через 60 минут прибор отключится автоматически.Также прибор выглядит стильно и выделяется своим нетипичным для утюжков дизайном, так как корпус выполнен в розово-голубом цвете.

Электрощипцы Remington Proluxe Midnight Edition CI91W1B

Конусные щипцы, обладающие диаметром, который варьируется от 13 до 25 мм, благодаря которому вы сможете создать роскошные спиральные завитки и локоны. Щипцы имеют усовершенствованное керамическое покрытие Grip Tech, которое не допускает случайного соскальзывания пряди с основания и обеспечивает легкий уверенный стайлинг.2Температура плавно регулируется в диапазоне от 110 до 210 градусов и отображается на дисплее. Так вы с легкостью сможете наблюдать за температурой, которая идеально подходил для вашего типа волос. Устройство также автоматически отключается спустя 60 минут и обладает термоизолированным наконечником.

Электрощипцы Remington CI91AW PROluxe

Если вам надоели обычные волны, то мультифункциональный стайлер - ваш вариант. С ним вы можете создать четкие и глубокие, плавные и ниспадающие, свободные или слегка взлохмаченные локоны. Устройство обладает керамическим покрытием, что способствует более безопасному использованию. Также благодаря технологии Optiheat вам не придется использовать дополнительные средства для укладки, например, лак для волос, так как щипцы сами распределяют тепло по всей длине волос, что поможет сохранить первоначальный вид прически в течение 24 часов.

Щипцы-гофре Remington S3580 Ceramic Crimp

Для тех, кто сильно скучает по морю зимой, мелкие волны на волосах станут идеальной прической, напоминающей пляжную укладку. Широкие пластины щипцов с легкостью захватывают большие пряди, благодаря чему уйдет гораздо меньше времени на укладку.Температура плавно регулируется в пределах 150-220 градусов, предоставляя идеальные условия для укладки жестких, нормальных и ослабленных волос.С этими устройствами способна справиться любая, даже та, которая ни разу не держала в руках приборы для стайлинга и укладки. При этом, укладка получится даже лучше, чем в салоне, и новогодний вечер пройдет на “ура”!