Топ лучших подарков ко дню защитника Отечества

Braun 300s Series 3

Выбор подарка это всегда сложный процесс, особенно если это подарок для мужчины. Каждая женщина не хочет оставить своего любимого человека без подарка, но выбрать оригинальные подарки не так то просто. Чтобы сделать приятное мужчине в праздничный день стоит выбирать подарок, который он действительно ему понравится. К этому случаю МегаОбзор подготовила ТОП лучших подарков для мужчин ко дню защитника Отечества.

Xiaomi Mi Power Bank 2S 10000

Электробритва Braun 300s Series 3 - аккумуляторная электрическая бритва. Беспощадная к щетине. Нежная для кожи. 3 бритвенных элемента реагируют на давление и отлично приспосабливаются к контурам лица при бритье. Бритва имеет тройную бритвенную систему. Двойные сеточки и встроенный промежуточный триммер делают бритье еще более тщательным. Вместе они эффективно срезают как длинные, так и короткие волосы каждым движением. Две сетки сбривают короткие волоски, а интегрированный триммер срезает длинные для более чистого бритья. Очистка бритвы не составит труда. Бритва Braun 300s Series 3 полностью водонепроницаема, Вы сможете просто промыть ее под струей воды.

HUAWEI AM61

Аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 2S 10000 - этот аккумулятор может стать для вас неизменным спутником и надежным помощником в деле поддержания ваших коммуникаций, ведь он на отлично справляется с быстрой и эффективной подзарядкой вашего смартфона в любом удобном для вас вместе и в любое время. Это устройство небольшого веса (288 г), эргономичной формы с закругленными краями вы можете носить с собой без всякого дискомфорта, чтобы воспользоваться в нужный момент. Несомненным преимуществом данного аккумулятора, чья емкость составляет 10000 мАч, является наличие функции быстрой подзарядки - Quick Charge 2.0. Xiaomi Mi Power Bank 2S – это не только продуманная эргономика, это еще и полная безопасность при его использовании: устройство защищено от перегрузок, от перепадов в сети и короткого замыкания. Об уровне заряда пользователь узнает благодаря соответствующему индикатору. В комплекте в аккумулятору идет кабель USB.

Seagate STEA1000400

Наушники HUAWEI AM61 - эти наушники создают закрытое звуковое оформление и принадлежат традиционному формату 2.0. Диапазон воспроизводимых частот модели является традиционным показателем и составляет 20–20000 Гц. Чувствительность модели приравнивается к показателю 98 дБ и сочетается с сопротивлением в 32 Ом. Наушники обладают микрофоном, встроенным в конструкцию и имеющим фиксированное крепление. Одно из главных достоинств модели заключается в том, что она имеет беспроводное подключение к источнику звука. Подключение осуществляется посредством Bluetooth версии 4.1. Автономная работа устройства осуществляется до 11 часов. Расстояние между наушниками и источником звука может составлять до 10 м при отсутствии физических препятствий. Honor Sport AM61 имеют степень влагозащиты IP52, укомплектованы чехлом и 3 парами сменных амбушюр.

Xiaomi Mi Band 3

Жесткий диск Seagate STEA1000400 - топовая модель компании Seagate в новой серии Expansion. Изделие выполнено в стильном корпусе размерами 117x80x14.8 мм из пластика черного цвета и весит всего 170 г. Это достойный, очень компактный внешний накопитель данных емкостью в 1 ТБ форм-фактора 2.5”. Пониженная скорость вращения дисков сделала изделие экономичным – ему не нужен отдельный блок питания – для полноценной работы ему достаточно подключения к USB 3.0, что позволит вести обмен информацией с высокой скоростью. Предусмотрен режим экономии потребляемой энергии. Изделие Expansion STEA1000400 не нуждается в специальном программном обеспечении – операционная система Windows сразу его распознает, и он готов к работе. Для сохранения данных достаточно просто перетащить их на Expansion. Все подключаемые к накопителю устройства могут в равной степени сохранять и использовать уже имеющуюся информацию. В комплект поставки входит кабель USB 3.0, инструкция.

Ryze Tech Tello

Браслет Xiaomi Mi Band 3 - миниатюрное устройство для пользователя, который ведет активный образ жизни. Представленная техника позволит вам отслеживать ваш пульс, количество пройденных шагов, потраченные калории и пройденное расстояние. Модель стала обладательницей универсальным черным корпусом и ремешком. Поддерживается совместимость с операционными платформами Android версии 4.4 и выше, а также iOS версии 9 и выше. Настройка параметров работы и управление браслетом осуществляется со смартфона. Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 оснащен небольшим 0.78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 128x80. Благодаря степени защиты IP68 и водонепроницаемости, равной 5 бар, вы сможете принимать душ, не снимая устройство с руки. Силиконовый ремешок невероятно долговечен и неприхотлив в уходе. Для сбора необходимых пользователю данных о физической активности модель оснащена акселерометром, шагомером и датчиком сердечного ритма. Сопряжение браслета со смартфоном осуществляется посредством технологии Bluetooth версии 4.2.

STELS 14106

Квадрокоптер Ryze Tech Tello - это миниатюрный квадрокоптер, который предназначен не только для развлечений и воздушной съемки с помощью камеры EZ Shots. С его помощью вы будете еще лучше разбираться в современных беспилотниках, а также программировании этих аппаратов. Приобретайте Tello - этот потрясающий квадрокоптер для развлечений и обучения! Миниатюрный квадрокоптер Tello понравится многим, так как управлять им очень просто. Пожалуй, это даже самый простой, с точки зрения новичка, летательный аппарат. Достаточно установить на свой смартфон соответствующее мобильное приложение и пилотировать Tello в любое удобное для этого время. Запустите Tello в воздух и насладитесь первым опытом полета в непринужденной атмосфере.

CARCAM D2

Набор автомобильных инструментов STELS 14106 - этот набор состоит из 94 предметов и предоставляет вам серьезное количество инструментов и рабочих принадлежностей для любых операций с крепежом во время монтажных и демонтажных, ремонтных, сборочных работ. Вошедшая в комплект оснастка с посадочными квадратами 1/4" и 1/2" представлена торцевыми, торцевыми глубокими, свечными головками из хромованадиевой стали, битами, а также переходниками, шарнирами и удлинителями для них. В качестве средств для работы с оснасткой комплекта Stels 14106 вы сможете использовать две трещотки, воротки, отвертку со сменными насадками. Включая большой перечень удобного для работы с крепежом ручного инструмента и компонентов для него, комплект подходит даже для профессионального применения. Он размещен в пластиковом кейсе с надежными замками и ручкой для переноски.

Видеорегистратор CARCAM D2 - автомобильный Full HD видеорегистратор с широкоугольным объективом и дополнительной HD камерой заднего вида. Благодаря стеклянному объективу и современной матрице, устройство ведет качественную съемку в формате Full HD при разрешении 1920x1080p. Встроенный G-сенсор, позволяет автоматически защитить видеофайл от перезаписи в случае резкого торможения или ДТП. Устройство ведет качественную съемку в формате Full HD при разрешении 1920x1080p, что позволит вам рассмотреть на видео все необходимые детали происходящего на пути следования, включая номерные знаки встречных автомобилей и лица пешеходов. Благодаря широкоугольному объективу с углом обзора в 140°, основная камера фиксирует дорожную обстановку по всей ширине проезжей части, включая тротуары и часть придорожной территории.