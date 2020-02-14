Топ лучших подарков мужчине на 23 февраля

Каждый год перед Днем защитника Отечества миллионы женщин озадачены тем, что же в этот раз лучше подарить своему мужу, близким друзьям или начальству. Мы упростили вам задачу и совместно с нашей мужской частью редакции составили подборку из практичных и небанальных презентов на 23 февраля под любой бюджет.

Умная лампочка ELARI Smart E27 Multicolor LB

Игровая консоль Playstation 4 Slim

Открывает наш топ, пожалуй, самый неожиданный и в то же время полезный подарок — умная лампочка ELARI Smart E27 Multicolor LB. Данную модель мы лично тестировали в рамках нашего обзора . Все управление осуществляется через приложение ELARI Smarthome, которое доступно как для смартфонов на Android, так и iOS. Здесь можно из какой угодно точки мира менять уровень яркости и выбирать любой цвет из обширной RGB палитры, тем самым создавая особую атмосферу в доме.Также ELARI Smart E27 можно управлять голосом при помощи умного помощника от Яндекс — Алиса. Важно, что данная модель является энегроэффектвной и за один час тратит всего 0,006 киловатт (~0,018 рублей). Еще у ELARI есть вариант с цоколем GU10.

Защищенный смартфон Haier Titan T3

Playstation 4 Slim — является одной из самых продаваемых игровых консолей в мире. Ее популярность обусловлена максимальной простотой в использовании и приличным сроком эксплуатации. Несмотря на относительно невысокую цену, она способна запускать абсолютно любую современную игру при высоком FPS в FullHD разрешении. Это оказалось возможным благодаря процессору AMD Jaguar, и дискретной видеокарте от той же AMD с 8 Гбайт памяти формата GDDR5. У самой доступной версии имеется 500 Гбайт внутренней памяти, но есть вариант и на 1 Тбайт.Если вы располагаете большим бюджетом, то можете присмотреться к флагманской консоли PlayStation 4 Pro

Премиальный ноутбук HP Elite Dragonfly

Для любителей охоты, рыбалки и туризма в целом случаи, когда смартфон был случайно разбит или вовсе сломан, достаточно часты. Подобным матерым мужчинам и устройство необходимо соответствующее. Например, Haier Titan T3, несмотря на полностью защищенный корпус от пыли и воды по стандарту IP68, он работает на Android и оснащён всеми благами человечества. Он имеет IPS-дисплей на 5,5 дюйма, который покрыт стеклом, устойчивым к падениям.Делать кадры и снимать видео можно при помощи неплохой двойной камеры на 13 и 5 Мпикс. Объем аккумулятора составляет 4000 мАч. Также из притных моментов стоит отметить поддержку работы двух SIM-карту и модуля NFC для бесконтактной оплаты.

Компактный накопитель Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб

Наиболее подходящим подарком для людей с активным образом жизни может стать легкий и мощный ноутбук-трансформер HP Elite Dragonfly. Строгий премиальный дизайн подчеркнет деловой статус, а вес в 990 грамм позволит взять его с собой куда угодно. В основе этого ПК для бизнеса лежит платформа Intel vPro, что позволяет добиться исключительной производительности и продолжительного времени автономной работы – до 24,5 часов. Ноутбук оснащен несколькими технологиями защиты информации: HP Sure Sense охраняет от кибератак, используя для этого искусственный интеллект, HP Sure View защищает от подглядывания, а HP Privacy Camera с закрываемым объективом обеспечит пользователю полный контроль над данными.

Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб

Умные часы HUAWEI Watch GT 2

Большая часть современной работы предполагает взаимодействие с большим объемом данных, который вечно растет, а вместе с ним и повышается потребность в компактном внешнем накопителе с высокой скоростью передачи данных. От себя в качестве подарка можем порекомендовать Seagate One Touch SSD. Его размеры корпуса крайне миниатюрны и визуально сравнимы с двумя спинными коробками или одной банковской картой. Скорость записи и чтения в нем достаточно неплохие и составляют до 400 Мбит/сек.Подобнее о данной модели можете почитать в нашем обзоре

Миниатюрный шуруповёрт BOSCH IXO 6

Умные часы — это один из самых практичных подарков. На данный момент среди всех моделей на рынке, наиболее удачным вариантом по соотношению цены-качество являются HUAWEI Watch GT 2 диаметров в 46 мм. С их помощью можно отслеживать количество пройденных шагов за день, следить за уровнем пульса организма, проводить анализ тренировок, и, самое главное, проводить мониторинг сна благодаря технологии TruSleep 2.0. Важно, что Watch GT 2 оснащены энергоэффективный AMOLED-дисплеем на 1,39 дюйма с высоким уровнем детализации и достаточным разрешением 454 x 454 пикселей.Показатель запаса автономности у достойный Watch GT 2. От одного заряда они способны проработать до двух недель, так что не придется каждый день перед сном бегать к розетке.

Умный браслет Mi Smart Band 4

BOSCH IXO 6 — это новый компактный шуруповёрт, который является универсальным девайсом для дома. Контролировать время автономной работы можно с помощью удобного индикатора заряда батареи с тремя светодиодами. Благодаря насадке Vino инструмент может откупоривать бутылки вина. Если вы запланируете барбекю, то с насадками Spice и BBQ, вы сможете помолоть специи и разжечь угли в мангале. Инструмент представлен в двух версиях – зеленый (классический) и розовый (colour edition).

Фитнес-трекер Mi Smart Band 4 – долгожданное продолжение одного из самых популярных гаджетов компании. С его помощью вы сможете с легкостью просматривать уведомления о входящих вызовах, сообщения, оповещения приложений, а также управлять музыкой. Несомненные плюсы устройства: цветной сенсорный AMOLED дисплей, отличное время автономной работы - одного заряда аккумулятора хватит на 20 дней использования, а также функции мониторинга состояния здоровья и физической активности, будь то плавание, бег, ходьба или велоспорт. Mi Smart Band 4 станет идеальным подарком для тех, кто хочет держать себя в форме и всегда выглядеть великолепно.