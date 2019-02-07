Топ лучших видеокарт серии RTX 2070

ASUS GeForce RTX 2070

Видеокарты семейства RTX смогли создать не мало шумихи, вокруг себя. Кто то нашел много косяков и недостатков в данной серии, а кто то открыл для себя что то новое в сфере графики. Не нам судить, ведь семейство RTX появилось не давно, и соответственно сырое железо не каждому понравится. Но все же, можно выделить и хорошие видеокарты среди них. Поэтому мы подготовили подборку лучших видеокарт серии RTX 2070 по мнению МегаОбзор.

GIGABYTE GeForce RTX 2070

Видеокарта ASUS GeForce RTX 2070 - используя процессор NVIDIA и множество эксклюзивных технологий ASUS, видеокарта ROG Strix GeForce RTX 2070 OC готова подарить геймерам фантастические впечатления от компьютерных игр. Мощная система питания дает простор для экспериментов по разгону, а оптимизированный до совершенства кулер позволяет графическому чипу Turing проявить себя во всей красе. И все это – под вашим полным контролем, ведь целый арсенал удобных утилит дает возможность настраивать все параметры устройства по своему вкусу.

MSI GeForce RTX 2070

Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 - устройство от проверенного производителя. Компания Gigabyte выпускает различные компьютерные комплектующие, она зарекомендовала себя с лучшей стороны.Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 GAMING OC [GV-N2070GAMING OC-8GC] подойдет для установки в игровые ПК. Она создана на базе передовой платформы RTX. В данное устройство заложены различные инновационные технологии, которые смогут реализовать разработчики в своих играх. В этой модели применяется один видеочип со штатной частотой 1620 МГц. Заложена возможность автоматического повышения данного параметра до 1740 МГц. Применяется видеопамять GDDR6. Ее объем составляет 8 ГБ, а частота – 14000 МГц.

Palit GeForce RTX 2070

Видеокарта MSI GeForce RTX 2070 - эта видеокарта наделена 8 Гб собственной памяти GDDR6. Она работает в диапазоне частот 1410-1620 МГц. Графический контроллер сделан по нормам современного 12-нм техпроцесса и поддерживает турбо-разгон. Дискретная графика располагает базовым набором интерфейсов, которые вынесены на заднюю панель устройства: четырьмя видеовыходами и универсальным разъемом USB Type-C. Видеокарта поддерживает активную систему охлаждения. Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 2070 ARMOR 8G потребляет до 175 Вт электроэнергии и поддерживает технологии DirecX 12 и OpenGL 4.5. Длина дискретного видеоадаптера составляет 309 мм, ширина — около двух слотов.

ZOTAC GeForce RTX 2070

Видеокарта Palit GeForce RTX 2070 - данная видеокарта поможет сделать ваш компьютер более мощным и производительным. Ее большой объем памяти (8 Гб) и высокая частота работы процессора (1410 МГц) позволяет наслаждаться отличным качеством графики во время работы с профессиональными программами или видеоиграми. За хорошую производительность устройства отвечают разрядность шины видеопамяти на 256 bit и поддержка технологий DirectX 12 и OpenGL 4.5. Прибор легко подключается к блоку питания компьютера при помощи дополнительных разъемов (6+8 pin). Видеокарта PALIT nVidia GeForce RTX 2070 не даст сбой в самый важный момент, ведь она не перегреется даже при очень интенсивной работы. Двухслотовая система охлаждения и тепловые трубки защитят ее от поломок и неисправностей.

Видеокарта ZOTAC GeForce RTX 2070 - эта видеокарта построена на ядре GPU TU106. Чип располагает 2304 ядрами CUDA, на 640 (27%) меньше чем у старшей модели RTX 2080. Карта GTX 2070 получила быструю GDDR6 память объемом 8ГБ. Столько же установлено в прямом конкуренте GeForce GTX 1080, однако GDDR6 работает со скоростью 14 Гб/c, что обеспечивает более высокую пропускную способность 616 ГБ/с vs 484 ГБ/с. Шина памяти имеет разрядность 256 бит. Энергопотребление RTX 2070 находится на уровне TDP 180 - 225 Вт, при этом питается карта через 6+8 pin коннектор. RTX 2070 считается самой энергоэффективной видеокартой в своем классе.