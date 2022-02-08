Топовая плата MSI MEG Z690 Godlike появилась в продаже

Компания MSI выпустила в продажу флагманскую материнскую плату MEG Z690 Godlike, которая была представлена в конце прошлого года. Её цена составляет впечатляющие 2100 долларов.

Новинка, основанной на чипсете Intel Z690 для CPU Alder Lake-S, характеризуется типоразмером E-ATX, 3,5-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, динамиком, 22-фазной подсистемой питания, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит), двумя разъёмами PCIe 5.0 x16, четырьмя разъёмами для оперативной памяти (до 128 ГБ памяти DDR5 с частотой до 6666+ МГц), усиливающей пластиной, массой 3 кг, комплектной оперативной памятью DDR5 Kingston FURY Beast на 32 ГБ и системой жидкостного охлаждения MSI MEG CoreLiquid S360.