Топовый камерофон Honor Magic5 Pro появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам смартфонов Magic5 Pro и Magic5 Ultimate, которые были представлены пару недель назад. В Поднебесной за Honor Magic5 Pro просят 750, 825 и 895 долларов за версии с 8/256,12/256 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Honor Magic5 Ultimate доступен только в одном варианте с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти за 965 долларов.

Напомним, что Magic5 Pro характеризуется 6,81-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2848:1312 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1300 кд/м2, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN2 оптического формата 1,12 дюйма), 50 Мп (90-мм оптика) и 50 Мп (13-мм объектив с полем зрения 122 градуса), сдвоенной селфи-камерой с главным модулем на 12 Мп, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от пыли и влаги согласно степени IP68.
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