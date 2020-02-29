Топовый камерофон Honor V30 Pro подешевел в Китае

Сегодня компания Honor Mobile снизила цены на старший вариант смартфона Honor V30 на 43 доллара и для Honor V30 Pro на 29 долларов. Теперь Honor V30 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 428 долларов, а версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти – в 486 долларов. Что до Honor V30 Pro, то вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти теперь стоит 529 долларов, а версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти – 571 доллар. Напомним, что Honor V30 Pro по-прежнему входит в тройку лучших камерофонов в рейтинге лаборатории DxOMark. Он оснащается главным датчиком изображения Sony IMX600 разрешением 40 Мп с раскладкой пикселей RYYB.