Топовый камерофон Vivo X90 Pro+ оценен в 910 долларов

Как и было обещано, сегодня компания Vivo пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Vivo X90 Pro+, главной особенностью которой стала её камера. Итак, новинку оснастили квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 и оптика Zeiss T*), 64 Мп (перископный), 48 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный модуль), 6,72-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением QHD+ (Samsung E6), кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц), селфи-камерой на 32 Мп, флеш-памятью UFS 4.0, оперативной памятью LPDDR5X, защитой от влаги согласно степени IP68, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, предустановленной прошивкой OriginOS 3.0 на базе ОС Android 13 и ультразвуковым дактилоскопом. Смартфон появится в китайской продаже 6 декабря по цене в 910 и 980 долларов соответственно за версии с 12/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.