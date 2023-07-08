Топовый планшет Honor Magic Pad показали на фото

Компания Honor поделилась фотографиями флагманского планшета Magic Pad, официальная презентация которого запланирована на 12 июля. Отметим наличие трех расцветок, два отдельных модуля основной камеры и присоединяемую клавиатуру. Что до технических параметров, то пока известно о крупном 13-дюймовом дисплее с разрешением 2,8К и сертификатом IMAX Enhanced, производительной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 888 и поддержке проводной быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Ориентировочная цена планшета пока не раскрывается.

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