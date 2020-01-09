Топовый планшет Samsung Galaxy Tab S6 5G получит 6 ГБ ОЗУ

Компания Samsung объявила о том, что официальная презентация топового планшета Galaxy Tab S6 5G состоится в первом квартале текущего года. Сначала новинка появится в Южной Корее, а потом выйдет и в остальных странах. Отметим, что перед нами первый планшет с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Аппарат получит габариты 244,5:159,5:5,7 мм, 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1600, восьмиядерный чипсет Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слот для карт памяти microSD, сдвоенную тыльную камеру на 13 и 5 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп и батарею ёмкостью 7040 мАч.