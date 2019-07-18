Топовый планшет Samsung Galaxy Tab S6 показали на пресс-рендерах

Профильное издание Slashleaks поделилось качественными изображениями топового планшета Samsung Galaxy Tab S6, который еще не был представлен официально. Устройству прочат топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, 10,5 дюймовый дисплей, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, сдвоенную основную камеру с датчиками разрешением 13 Мп и 5 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, подэкранный сканер отпечатков пальцев, а также предустановленную операционную систему Android 9 Pie. Очевидно, что цена планшета с такими характеристиками будет немаленькой.