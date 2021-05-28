Топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Pro подешевел до $705

Сетевые источники сообщили о том, что компания Xiaomi снизила цену на флагман Xiaomi Mi 11 Pro в своем магазине Xiaomi Mall. Если изначально версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоила 761 долларов, то теперь она доступна за 705 долларов. Напомним, что Xiaomi Mi 11 Pro появился в продаже всего два месяца назад.

Аппарат может похвастаться 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и стеклом Gorilla Glass Victus, тройной тыльной камерой с главным 50-Мп модулем на основе 1/1,12-дюймового датчика Samsung ISOCELL GN2, 13 Мп модулем (сверхширик) и 5 Мп (5-кратный оптический зум), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 888, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, АКБ на 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 67 Вт.