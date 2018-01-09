Toshiba Symbio порадовала функциями

На выставке CES 2018 показали новую умную колонку Toshiba Symbio, которая должна стать настоящим центром вашего умного дома. Эта колонка позволяет вам снимать видео в 1080р, то есть можно общаться по ней в разных программах с другими людьми, можно использовать ее как камеру видеонаблюдения, плюс там есть динамик и голосовой помощник Alexa, который отлично подходит для работы с разного рода сервисами. Например, вы сможете забронировать отель или приобрести билет на самолет, можете заказать билеты в кино или проверить погоду. Вариантов использования очень много, а стоимость колонки составляет 250 долларов - столько же, сколько и все варианты от конкурентов на рынке. Никого уже не интересует насколько эта колонка хорошо звучит, а ведь в первую очередь это колонка, но это и логично - рынок изменился кардинально.