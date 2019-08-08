Toshiba имеет новый форм-фактор для NVMe-ssds

Toshiba отмечает, что современные SD-карты могут работать намного быстрее и что твердотельные накопители NVME могут быть намного меньше. Производитель памяти называет стандарт «xfmexpress», он сочетает в себе преимущества nvme-ssd в формате m.2 с преимуществами bga-ssd, припаянного к печатной плате. Карта размером 18 на 14 миллиметров немного больше обычной карты micro-SD.

С точки зрения пропускной способности, он также соответствует SSM NVME на основе варианта BGA; стандарт может обрабатывать 2 и 4 полосы на ssd, и можно использовать как pcie 3.0, так и pcie 4.0. Это означает, что теоретическая пропускная способность с первыми твердотельными накопителями составит около 4 ГБ в секунду, а у «следующего поколения» ( PCIE 4.0) эта скорость увеличится вдвое до 8 гигабайт в секунду. Также сокет имеет своего рода открывающуюся крышку, сравнимую с механизмом процессора Epyc или Threadripper. Новый форм-фактор должен поддерживать более тонкие, компактные и легкие устройства. Lenovo уже поддерживает инициативу Toshiba, пока неизвестно, кто будет использовать стандарт в продуктах.