TourBox Elite - первый в мире Bluetooth контроллер для редактирования

Дизайнеры, ищущие более эффективный способ ускорить свой рабочий процесс, могут быть заинтересованы в новом контроллере редактирования TourBox Elite, который позиционируется как первый контроллер редактирования Bluetooth в отрасли дизайна. Компоновка TourBox Elite не только позволяет ускорить рабочий процесс, но также обеспечивает более естественный и интуитивно понятный способ доступа к функциям и настройкам и управления ими в вашем любимом приложении или программном обеспечении для редактирования.

TourBox Elite позволяет разработчикам легко назначать определенные функции приложения и ярлыки, используя множество различных механизмов управления в зависимости от ваших предпочтений, будь то ручка, циферблат, прокрутка или кнопки. Предоставляя простой способ управления вашими любимыми приложениями для редактирования и ускорения творческого процесса, позволяет вам быть более продуктивным и сосредоточиться на творчестве.

Благодаря своему небольшому форм-фактору TourBox занимает гораздо меньше места на вашем столе по сравнению с другими контроллерами. Контроллер редактирования TourBox Elite разработан для использования одной рукой, освобождая другую для управления планшетом, стилусом, мышью или другим периферийным устройством.
Комментарии и отзывы TourBox Elite
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