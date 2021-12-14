TourBox Elite - первый в мире Bluetooth контроллер для редактирования

TourBox Elite позволяет разработчикам легко назначать определенные функции приложения и ярлыки, используя множество различных механизмов управления в зависимости от ваших предпочтений, будь то ручка, циферблат, прокрутка или кнопки. Предоставляя простой способ управления вашими любимыми приложениями для редактирования и ускорения творческого процесса, позволяет вам быть более продуктивным и сосредоточиться на творчестве.
Благодаря своему небольшому форм-фактору TourBox занимает гораздо меньше места на вашем столе по сравнению с другими контроллерами. Контроллер редактирования TourBox Elite разработан для использования одной рукой, освобождая другую для управления планшетом, стилусом, мышью или другим периферийным устройством.