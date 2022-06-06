Transcend представила модули памяти DDR5 ECC DIMM с частотой 4800 МГц

Transcend анонсировала модули памяти DDR5 ECC DIMM. Модули памяти соответствуют стандартам JEDEC, предлагают скорость до 4800 МГц, а также оснащены встроенной микросхемой управления питания, которая позволяет лучше контролировать энергопотребление. Есть поддержка ECC, с ее помощью каждый чип автоматически обнаруживает и исправляет ошибки данных, повышая целостность данных и стабильность системы. Модули памяти подходят для настольных компьютеров и ноутбуков.

На модули Transcend DDR5-4800 DRAM распространяется ограниченная пожизненная гарантия. На рынке будут представлены комплекты памяти с объемом 16 ГБ (2 по 8 ГБ) и 32 ГБ (2 по 16 ГБ).