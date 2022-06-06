Transcend представила модули памяти DDR5 ECC DIMM с частотой 4800 МГц

Transcend анонсировала модули памяти DDR5 ECC DIMM. Модули памяти соответствуют стандартам JEDEC, предлагают скорость до 4800 МГц, а также оснащены встроенной микросхемой управления питания, которая позволяет лучше контролировать энергопотребление. Есть поддержка ECC, с ее помощью каждый чип автоматически обнаруживает и исправляет ошибки данных, повышая целостность данных и стабильность системы. Модули памяти подходят для настольных компьютеров и ноутбуков.

На модули Transcend DDR5-4800 DRAM распространяется ограниченная пожизненная гарантия. На рынке будут представлены комплекты памяти с объемом 16 ГБ (2 по 8 ГБ) и 32 ГБ (2 по 16 ГБ).
Western Digital начнет массовое производство 162-слойной пам…
К концу года Western Digital планирует начать массовое производство 162-слойной памяти BiCS6 3D NAND, кот…
Представлена игровая память ADATA XPG LANCER DDR5…
ADATA XPG и ASUS ROG объединились, чтобы предложить новейшие модули памяти DDR5 LANCER RGB, вдохновленные…
Samsung Electronics представляет модуль памяти CXL емкостью …
Samsung Electronics представляет первый в отрасли модуль памяти CXL емкостью 512 ГБ. …
G.Skill анонсировала комплект памяти DDR5-6000 CL30 64 ГБ (3…
G.SKILL, ведущий мировой производитель высокоэффективной памяти и игровых периферийных устройств, рада об…
Sabrent представила модули памяти Rocket с частотой 4800 МГц…
Компания Sabrent представила модули памяти Rocket 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ DDR5-UDIMM с частотой 4800 МГц (CL4…
Память G.SKILL Trident Z5 RGB и Ripjaws серии S5 DDR5 получи…
Компания G.SKILL International Enterprise, ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и …
Sabrent представил высокопроизводительные модули памяти DDR5…
Sabrent представил высокопроизводительные модули памяти DDR5 с малой задержкой 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ DDR5-U…
Оперативная память Team Group DDR5 официально запущена в сер…
TEAMGROUP, ведущий мировой бренд памяти, сегодня официально объявила о выпуске промышленной серверной пам…
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветкиОбзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor