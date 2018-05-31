Transcend представляет M.2 накопитель MTE110S с интерфейсом PCIe NVMe 1.3

Компания Transcend Information, Inc. (Transcend®), мировой лидер среди производителей мультимедиа и накопителей, представляет твердотельный накопитель MTE110S в форм-факторе M.2. Накопитель оснащен интерфейсом PCI Express Gen 3 x4 и полностью совместим со стандартом NVM Express (NVMe) 1.3. MTE110S предназначен для оснащения высокопроизводительных систем, использующихся для задач, которые требуют максимального уровня готовности и не допускают малейших задержек — рабочих станций для обработки аудио и видео, игровых ПК, а также корпоративных решений. Построенный на базе флэш-памяти 3D TLC NAND, твердотельный накопитель MTE110S не только обеспечивает высокую скорость передачи данных, но также демонстрирует высокий уровень надежности.
Впечатляющая скорость благодаря использованию протокола PCIe NVMe 1.3Твердотельный накопитель Transcend MTE110S оснащен интерфейсом PCIe Gen 3 x4 и поддерживает самый последний протокол NVMe 1.3 – это интерфейс хост-контроллера, созданный для использования в корпоративных и клиентских системах, которые оснащены твердотельными накопителями с интерфейсами PCI Express. Стандарт NVMe подразумевает более высокий уровень производительности, чем AHCI (Advanced Host Controller Interface), в том числе, он содержит требования относительно масштабирования пропускной способности, большего количества операций ввода/вывода в секунду и минимизации задержек. Таким образом, использование новейшего протокола NVMe 1.3 позволяет MTE110S демонстрировать высокую скорость передачи данных, которая может достигать до 1800 МБ/с при чтении и до 1500 МБ/с при записи*.