Transcend представляет M.2 накопитель MTE110S с интерфейсом PCIe NVMe 1.3

Впечатляющая скорость благодаря использованию протокола PCIe NVMe 1.3

Компания Transcend Information, Inc. (Transcend®), мировой лидер среди производителей мультимедиа и накопителей, представляет твердотельный накопитель MTE110S в форм-факторе M.2. Накопитель оснащен интерфейсом PCI Express Gen 3 x4 и полностью совместим со стандартом NVM Express (NVMe) 1.3. MTE110S предназначен для оснащения высокопроизводительных систем, использующихся для задач, которые требуют максимального уровня готовности и не допускают малейших задержек — рабочих станций для обработки аудио и видео, игровых ПК, а также корпоративных решений. Построенный на базе флэш-памяти 3D TLC NAND, твердотельный накопитель MTE110S не только обеспечивает высокую скорость передачи данных, но также демонстрирует высокий уровень надежности.Твердотельный накопитель Transcend MTE110S оснащен интерфейсом PCIe Gen 3 x4 и поддерживает самый последний протокол NVMe 1.3 – это интерфейс хост-контроллера, созданный для использования в корпоративных и клиентских системах, которые оснащены твердотельными накопителями с интерфейсами PCI Express. Стандарт NVMe подразумевает более высокий уровень производительности, чем AHCI (Advanced Host Controller Interface), в том числе, он содержит требования относительно масштабирования пропускной способности, большего количества операций ввода/вывода в секунду и минимизации задержек. Таким образом, использование новейшего протокола NVMe 1.3 позволяет MTE110S демонстрировать высокую скорость передачи данных, которая может достигать до 1800 МБ/с при чтении и до 1500 МБ/с при записи*.

Долговечность и надежность

Программное обеспечение Transcend SSD Scope

Гарантия и емкость

Твердотельный накопитель Transcend MTE110S поддерживает эффективный алгоритм выявления и исправления ошибок LDPC (Low-Density Parity Check), который помогает обеспечить надежность хранения вашей информации. Изготовленный на основе высококачественных микросхем флэш-памяти TLC NAND и оснащенный механизмами динамического регулирования производительности для предотвращения перегрева, накопитель MTE110S отличается долговечностью и высокой надежностью.Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, это специально разработанное программное обеспечение для мониторинга исправности твердотельных накопителей. Среди его функций: Drive Information (информация о накопителе), S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).Твердотельный накопитель Transcend MTE110S представлен на рынке моделями емкостью 128, 256 и 512 ГБ, и поставляется с 5-летней ограниченной гарантией Transcend.