На днях был представлен трансформирующийся дрон SkyProwler 2. Этот летательный аппарат из углеродного волокна, который может быть оснащен 4K-стабилизированной камерой, он может взлетать и приземляться вертикально благодаря четырем роторам.

Оказавшись в воздухе, они могут складываться, позволяя крыльям планировать по небу со скоростью до 80 миль в час. В крылатом режиме он может находиться в воздухе около часа с диапазоном управления коробкой передач до 16 км - он даже оснащен дополнительным модулем грузового отсека, который может сбрасывать полезный груз в полете.