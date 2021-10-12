Travel Adapter Agile первый в мире адаптер для путешествий с 2 ​​портами переменного тока

Одним из недостатков использования электроники в поездке является выяснение того, какой тип вилки подходит в той или иной стране. Компания iBlockCube, один из ведущих международных поставщиков адаптеров для путешествий, выпустила свой дорожный адаптер следующего поколения. Travel Adapter Agile быстрее, мощнее и совместим с новейшими электронными устройствами.

2 порта переменного тока (1 США + 1 универсальный)

3 порта USB-A

1 порт USB Type-C

Двойной предохранитель 10А

Устройство позволяет одновременно запитать 2 электроприбора с помощью вилок. Кроме того, вам не придется беспокоиться о тех приборах, для которых требуются электрические розетки, таких как фены, щипцы для завивки.