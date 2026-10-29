Трехлетний iPhone 15 Pro Max резко подорожал в Китае

Рынок подержанной электроники в легендарном шэньчжэньском квартале Хуацянбэй переживает аномальный бум. По данным CCTV, продажи б/у устройств здесь взлетели более чем на 80% в годовом выражении. Например, если совсем недавно iPhone 15 Pro Max можно было купить дешевле 4000 юаней, то сейчас ценник на модель подскочил сразу почти на 500 юаней. Главным катализатором подорожания стал дефицит и резкий скачок стоимости полупроводников. Из-за удорожания новых смартфонов пользователи все чаще голосуют юанем за вторичный рынок, что и провоцирует стремительный рост цен на популярные б/у устройства прошлых лет.

Напомним, что выпущенный три года назад iPhone 15 Pro Max оснащается 6,7-дюймовым экраном, рамкой из титана 5-го класса, кнопкой вместо фирменного переключателя режимов звука, процессором Apple A17 Bionic с 6-ядерным CPU, 8 ГБ оперативной памяти, интерфейсом USB-C со скоростью до 10 Гбит/с (USB 3) и тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (увеличенный сенсор), 12 Мп (5-кратный оптический зум) и 12 Мп (сверхширик).
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