Треугольный Bluetooth-динамик Lexon Prisme

Разработчик Хосе Леви, выпустил дизайнерский Bluetooth-динамик Lexon Prisme.

Это высокий треугольный динамик с подключением по Bluetooth. Благодаря своей шикарной внешности, динамик Bluetooth сочетается с большинством предметов домашнего декора. Кроме того, Lexon Prisme поставляется с пассивным динамиком мощностью 5 Вт. Аккумулятор динамика обеспечивает десять часов музыки без подзарядки. Для полной зарядки аккумулятора требуется всего четыре часа с помощью прилагаемого USB-кабеля. Изготовленный из ABS, экструдированного алюминия и резины, Lexon Prisme долговечен и надежен. Стоимость динамика составляет 100 долларов.