Три доступные новинки от Razer

Razer добавила три новых игровых периферийных устройства в свой постоянно растущий каталог.

Механическая клавиатура BlackWidow оснащена надёжными переключателями Razer Green Mechanical Switches, рассчитанными на 80 млн срабатываний. Она также оснащен самым современным стилем Razer, включая поддержку Razer Chroma. Есть функции N-key Roll-Over и Anti-Ghosting, которые распознают большое число одновременно нажатых кнопок. Присутствует возможность создавать макросы.

В наушниках Razer Kraken третьего поколения реализована новые технологии. Такие как охлаждающие гель-наполненные подушки и скрытые каналы для очков. Все остальное будет знакомо тем, кто уже использует гарнитуру.

И наконец, Razer Basilisk Essential - более простая версия существующего Basilisk. Она ​​поставляется с семью программируемыми кнопками вместо восьми, датчиком 6400DPI вместо датчика 16000DPI. Как и у клавиатуры, есть подсветка Razer Chroma. Новые Razer BlackWidow, Razer Kraken и Razer Basilisk Essential обойдутся в $120, $80 и $50 соответственно.