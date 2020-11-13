Три новых цвета ремешков Apple Watch

Компания Apple решила разнообразить линейку силиконовых ремешков для Apple Watch и добавила три новых цвета. К ним относятся новый ярко-оранжевый под названием Kumquat, оттенок синего под названием Northern Blue, который напоминает новый цвет iPhone 12 Pro и темно-фиолетовый под названием Plum. Новые цвета теперь доступны для петель Solo Loop и Sport Band.

И Solo Loop, и Sport Band сделаны из аналогичного материала, но Sport Band имеет штифт для регулировки, а Solo Loop доступен в разных размерах, чтобы идеально подходить к запястью без застежки или пряжки. Apple обычно обновляет свою линейку аксессуаров в разное время года, поэтому новые цвета являются частью зимнего обновления. Новые ремешки Apple Watch доступны за $ 49.