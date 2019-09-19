Redmi Note 7 и еще два самых выгодных китайских смартфона

Ни для кого не секрет, что каждый пользователь хочет выбрать смартфон с наилучшим соотношением цены и качества. Исключение составляют обеспеченные покупатели и фанаты определенного бренда. Еще одна очевидность – самые выгодные смартфоны выпускают китайские производители. Мы рискнули выбрать три смартфона из Поднебесной с лучшим соотношением цены и характеристик.

OnePlus 7 Pro

Вышедший в мае этого года смартфон oneplus 7 pro стал одним из самых технологичных устройства на рынке. Во-первых, он получил один из самых крутых дисплеев. Панель Fluid AMOLED, разрешение QHD+, поддержка HDR10+, частота обновления 90 Гц и подэкранный сканер отпечатков пальцев – такими характеристиками могут похвастаться лишь самые топовые модели.

Во-вторых, тройная основная камера, в которой помимо главного 48 Мп модуля нашлось место 16-Мп сверхширокоугольному и 8-Мп телефото-модулю с трехкратным оптическим зумом. Сразу после выхода авторитетный ресурс DxOMark включил OnePlus 7 Pro в тройку лучших камерофонов. Также отметим выдвижную фронтальную камеру, стереодинамики с технологией Dolby Atmos, мощнейший процессор Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.0, а также быструю зарядку на 30 Вт. Самое главное, что несмотря на топовые характеристики, аппарат стоит адекватных денег – 600 долларов. Флагманы от Samsung, Apple, Huawei и Sony оценены гораздо дороже.

Redmi 7A

Если предыдущая модель представляла флагманский сегмент, то xiaomi redmi 7a относится к самой бюджетной категории. Например, в России его можно официально купить от 7 тысяч рублей за базовую версию с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. При этом у него есть версия и на 3/32 ГБ оперативной и встроенной памяти. Впрочем, главные плюсы этого бюджетника – восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439 и аккумулятор на 4000 мАч. Первый позволит вам запускать даже требовательные к железу игры, а второй – не заряжать аппарат каждый день.

Redmi Note 7

Да, Redmi уже представила смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, но они еще толком не появились в продаже. А это значит, что Redmi Note 7 сохраняет звание самого выгодного смартфона на рынке. Судите сами: Full HD-дисплей с каплевидным вырезом, быстрый процессор Snapdragon 660, 48-Мп двойная камера, которую можно улучшить при помощи Google Camera, версия на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, стеклянная задняя панель и наконец аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт. И все это за смешные 11 тысяч рублей. Кажется, у Redmi Note 7 есть только один минус – отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей.