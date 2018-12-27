Trust Gaming подвела итоги 2018 года

2018-12-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 865; [106]
Это был отличный год для Trust Gaming. Мы презентовали впечатляющий игровой автомобиль GXT Raptor Gaming Car на Gamescom 2018, а затем целую линейку новой продукции. От прогрессивной вертикальной мыши до доступной каждому механической клавиатуры – эти самые желанные подарки на праздники не подведут ни в одном нажатии.

В точном соответствии с философией #buildingchampions продукция Trust Gaming создана не только для профессиональных игроков, но и для амбициозных новичков, только начинающих киберспортивную карьеру. Профессиональный киберспорт становится доступен для всех. Яркий тому пример – механическая клавиатура GXT 865 Asta Mechanical Keyboard. Механические красные переключатели с быстрым откликом поддерживают до 50 млн нажатий и подходят для долгосрочной игры.

В сочетании клавиатуры с недавно представленной игровой мышью GXT 144 Rexx Gaming Mouse вы будете готовы к игровым сессиям любой продолжительности. Эта революционная вертикальная мышь меняет позицию вашей руки так, чтобы вы могли расслабить мышцы и не перенапрягались во время игры. Она оснащена высококачественным оптическим игровым сенсором Pixart PMW3325DB с разрешающей способностью до 10 000 DPI. Ключ к успешной киберспортивной карьере у вас в руках.

А студийный USB-микрофон Trust GXT 252 Emita можно использовать для профессиональной и полупрофессиональной записи вокала, музыкальных партий, подкастов, озвучивания видео во время стриминга. Идеально подойдет, если вы решили собрать у себя дома небольшую студию для озвучивания своих видео для youtube или постримить в новогоднюю ночь на twitch.

Кстати, всем этим аксессуарам нужно достойное место. На игровом столе GXT 711 Dominus Gaming Desk все нужное всегда будет под рукой. Покрытие стола обработано особым, приятным на ощупь материалом, и на нем с легкостью размещается два монитора. Стальной каркас и 18-миллиметровые пластины ДВП обеспечивают прочность. Стол позволяет отрегулировать высоту и оснащен опциональными держателями под наушники и чашку. Вы будете в полной боевой готовности даже во время долгих игровых каникул.

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