Твердотельные аккумуляторы будущего

Твердотельные аккумуляторы должны стать святым граалем современной электроники и потенциально могут решить все наши проблемы с быстрой зарядкой, долговечностью и выносливостью.

Отраслевые источники сообщают, что китайский стартап, возможно, нашел способ массового производства твердотельных аккумуляторов. Фирма называется Qing Tao Energy Development Co. и поставляется из технического университета Цинхуа. Небольшая компания уже развернула производственную линию в Восточном Китае, способную производить 100 МВт в год. Заглядывая в будущее, компания планирует увеличить производство до 700 МВт к 2020 году.